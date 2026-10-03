Diputada Javiera Rodríguez (REP) afirma que “las prioridades cambiaron” tras ajustes al presupuesto de Cultura

La diputada republicana y presidenta de la Comisión de Cultura, Javiera Rodríguez, se refirió a la discusión del proyecto de Ley de Presupuesto 2027 y a la reducción de recursos contemplada para el Ministerio de las Culturas.

Rodríguez valoró parte de los ajustes propuestos por el Ejecutivo y sostuvo que responden a un cambio en las prioridades del Gobierno de José Antonio Kast.

“Es importante poner sobre la mesa que en este Chile las prioridades cambiaron. Hoy día, seguridad, economía son de interés mayor de parte del gobierno de José Antonio Kast y del mismo ministro. Entonces, eso hay que ponerlo sobre la mesa y empezar a priorizar”, comentó.

De acuerdo con la propuesta presupuestaria, los recursos destinados al Ministerio de las Culturas pasarían desde una base comparable de $489.899 millones en 2026 a $440.518 millones durante el próximo año. Esto representa una disminución de 10,1%, equivalente a $49.381 millones.

¿Qué dice el Presupuesto 2027 por los Sitios de Memoria?

Uno de los programas que contempla una reducción de recursos es Sitios de Memoria, que pasaría de contar con $915 millones a $683 millones. La variación representa una caída de 25,3%.

También se proyectan menores recursos para otras áreas vinculadas al sector cultural. Las iniciativas de inversión cultural registrarían una disminución de 64,8%, mientras que el Fondo del Patrimonio tendría una reducción de 45,3%. En tanto, las actividades programáticas del patrimonio caerían 10,5%.

Frente a estos ajustes, la parlamentaria afirmó que valora algunas de las reducciones contempladas en el proyecto.

“Los sitios de memoria o inversiones a organizaciones en particular, que a mi parecer son bastante cuestionables”, señaló Rodríguez.

La presidenta de la Comisión de Cultura adelantó que las modificaciones serán abordadas durante la discusión presupuestaria, instancia en la que los parlamentarios podrán plantear sus distintas posiciones respecto de las partidas contempladas para la cartera.

“Lo importante es que, como gobierno, somos conscientes de las prioridades de los chilenos, y creo que el ministerio también tiene que ponerse a disposición de esas prioridades sin dejar de hacer más eficaz y eficiente el uso de los recursos”, concluyó.