Diputada Javiera Morales informa que fue diagnosticada con cáncer de mama y anuncia pausa en actividades legislativas

La parlamentaria por Magallanes se mantendrá en Santiago mientras dure su tratamiento médico.
La diputada Javiera Morales (Frente Amplio) dio a conocer que fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo.
En sus redes sociales, la parlamentaria por la Región de Magallanes reveló que recibió su diagnóstico hace dos semanas y que debido a ello hará una pausa en sus actividades legislativas durante los próximos meses, para enfocarse en su tratamiento y cuidado.
“Hoy estoy enfocada en mi salud, pero quiero que sepan que estoy entera, con esperanza y confiada en que saldré adelante, gracias a nuestro sistema de salud y al enorme amor de mi familia, amigos, amigas y mis hijos”, expresó Morales.
Durante el tiempo que dure su tratamiento, se mantendrá en Santiago para dar cumplimiento a las indicaciones médicas correspondientes.
En tanto, sus oficinas parlamentarias en Punta Arenas, Puerto Natales y el Espacio Comunitario La Idea seguirán abiertos a la comunidad y serán atendidos por el equipo de la diputada, el cual “seguirá trabajando activamente para cumplir los compromisos adquiridos con las personas y con la región de Magallanes, asegurando que el trabajo legislativo y de fiscalización no se detenga”.
La parlamentaria agradeció las muestras de apoyo que ha recibido y reafirmó su compromiso con la región.
