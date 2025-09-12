“Chorrean ignorancia y racismo brutos”: Diputada Hertz condena declaraciones de María Luisa Cordero sobre bolivianos

Las palabras de Cordero provocaron un fuerte rechazo en Chile y Bolivia, donde el presidente Luis Arce las tildó de “xenófobas” y anunció acciones diplomáticas.

La diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, reaccionó con dureza a las declaraciones de su par, María Luisa Cordero, quien afirmó durante una sesión en la Cámara de Diputados que los bolivianos sufren de una “disminución del oxígeno cerebral” que afectaría su capacidad intelectual, aludiendo a supuestas consecuencias fisiológicas por vivir en zonas de gran altitud.

“Inaceptables declaraciones de la diputada Cordero, chorrean ignorancia y racismo brutos”, escribió Hertz en su cuenta de X, agregando que las afirmaciones “ofenden no solo al hermano pueblo de Bolivia, sino a cientos de miles de chilenos que viven orgullosos en las alturas geográficas de nuestra patria, en Arica y Parinacota, en Tarapacá y en Antofagasta”.

Duras críticas por declaraciones consideradas xenófobas

Las declaraciones de Cordero se dieron en el contexto de una crítica a la propuesta del político boliviano Rodrigo Paz, quien planteó legalizar vehículos robados en Bolivia.

Durante su intervención, la diputada sostuvo que los bolivianos presentan una condición llamada “encefalopatía hipóxica crónica”, debido a la altitud, lo que, según sus palabras, explicaría cierta “tontorronés” en sus declaraciones.

“Desde el nacimiento son portadores crónicos de una encefalopatía hipóxica”, afirmó Cordero, añadiendo que esto explicaría ciertas expresiones que, según ella, denotan “tontorronés”.

Aseguró incluso que este fenómeno habría sido “descubierto” por científicos estadounidenses de paso por Bolivia.

La molestia de Bolivia

El Presidente Luis Arce condenó enérgicamente los comentarios a través de su cuenta oficial en X, tildándolos de “racistas y xenófobos” y señalando que constituyen una “afrenta al pueblo chileno, al Parlamento y a la ética médica” de la diputada.

“Nuestros países sostienen una relación bilateral basada en el respeto mutuo y la cooperación. Este tipo de afirmaciones, infundadas e inadmisibles, no deben afectar ese vínculo”, expresó el mandatario.

El jefe del Estado boliviano también confirmó que su país activará los canales diplomáticos correspondientes a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores para responder a lo que considera una grave ofensa.