Este sábado la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) emitió un comunicado para manifestar su “total desacuerdo” respecto a la utilización de la imagen y emblemas de los clubes de la instancia para fines políticos.

Esto, en relación a una publicación en redes sociales de la diputada del PC, Karol Cariola, donde utilizaba algunas imágenes alusivas a los equipos deportivos.

“Condenamos la manipulación que la diputada Cariola intenta generar en los hinchas del fútbol con fines no deportivos“, dijeron desde la entidad rectora del fútbol nacional.

Desde la ANFP agregaron que “el fútbol no es un espacio para realizar campañas políticas y recuerda que la FIFA, en el artículo 4 de sus estatutos, se declara ‘neutral en materia de política y religión'”.

Además, el comunicado fue en firmado por los equipos aludidos: Cobreloa, Colo Colo, Curicó Unido, Ñublense, Palestino, Santiago Wanderers, Unión Española, Universidad Católica y Universidad de Chile.

En tanto, la parlamentaria si bien, eliminó la publicación, aclaró que “los diseños que la ANFP reprueba, fueron realizados por los mismos hinchas que se identifican por la opción del apruebo”.

La diputada Cariola agregó que las imágenes usadas no fueron “un diseño mío, sino más bien un esfuerzo ciudadano, q me pidieron difundir y lo hice en mi cuenta personal“.

Los diseños q la ANFP reprueba, fueron realizados por los mismos hinchas que se identifican por la opción del apruebo. No es un diseño mío, sino más bien un esfuerzo ciudadano, q me pidieron difundir y lo hice en mi cuenta personal. Ante la molestia expresada he decidido bajarlo.

— Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) August 6, 2022