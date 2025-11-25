Diego Pardow valora rechazo del Senado a AC en su contra: Las críticas “me las llevo con la mayor humildad posible”

Este miércoles, el exministro Diego Pardow se refirió al rechazo en el Senado de la acusación constitucional en su contra tras la polémica por el error que duplicó los cobros en las cuentas de la luz.

Durante su intervención ante la prensa en el Congreso, el exsecretario de Estado comenzó abordando las críticas que recibió durante el último mes por su “conducción en el proceso estabilizador” mientras estuvo en el Gobierno.

Pardow señaló que esas observaciones “me las llevo con la mayor humildad posible”, y agregó que, aunque ya no es parte del Ejecutivo, entiende que el Gobierno también ha acogido esas críticas con el mismo espíritu. A su juicio, lo relevante ahora es “remediar esos errores” y destacó que ha visto al actual ministro Álvaro García, su sucesor en la cartera, trabajando precisamente en esa dirección.

También subrayó que lo que estaba en juego este miércoles no era un juicio político a su gestión, sino una acusación constitucional que —recordó— requiere causales jurídicas específicas.

En esa línea, valoró que senadores tanto del oficialismo como de la oposición coincidieran en que la acción presentada “no podía convertirse en un voto de confianza parlamentario”, especialmente porque, según afirmó, se basaba “en un hecho falso”.

Aun así, insistió en que eso no debe opacar las críticas políticas legítimas, las cuales dijo asumir “con humildad”.

Pardow también dedicó parte de su intervención a una reflexión personal sobre el valor de las instituciones. Señaló que, de haber prosperado la acusación, la principal consecuencia habría sido impedirle ejercer su cargo académico en la Universidad de Chile.

Por lo que recordó que su padre fue académico de la misma institución y exonerado durante la dictadura, y destacó la diferencia entre ambos contextos: “Yo hoy tuve el espacio que él no tuvo, de presentar argumentos, de ofrecer una perspectiva de lo que era justo”.

En ese sentido, agradeció el tono respetuoso del debate en el Senado y la disposición de un número amplio de senadores a escuchar su defensa, señalando que esa oportunidad “mi padre no la tuvo”.

Para cerrar, llamó a valorar el funcionamiento institucional en tiempos electorales, advirtiendo que hoy “muchas veces prima el construir odio y hacer trincheras”.

Por último, Pardow afirmó que lo ocurrido en la Cámara Alta demuestra que cuando la política se orienta hacia la evidencia y el respeto, “nuestras prácticas y nuestra sociedad son mejores”.