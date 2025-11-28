Diego Pardow y acusación constitucional: “Me corresponde una parte importante de la responsabilidad, pero también hubo mucho aprovechamiento político”

A través de una carta, el exministro de Energía se defendió de la acusación constitucional presentada en su contra tras los errores que generaron alzas en las cuentas de electricidad.

El exministro de Energía, Diego Pardow, se refirió a la acusación constitucional presentada en su contra a raíz de los errores institucionales que provocaron un alza en las cuentas de electricidad en el país.

Fue el pasado martes que el Senado rechazó el libelo en su contra, luego que la Cámara de Diputadas y de Diputados aprobara la admisibilidad de la acusación durante el primer trámite.

En este contexto, Pardow envió una carta a El Mercurio, en la que abordó la situación. En la misiva, planteó que “cualquier problema político puede abordarse de dos maneras diferentes: tendiendo puentes, o cavando trincheras. Los puentes requieren el esfuerzo de hacer concesiones, acercarse al rival político, y encontrarse en un lugar que nunca es exactamente la mitad del camino. Quedarse en la trinchera siempre es más sencillo. Refuerza la propia identidad y permite quedarse con todo el crédito de la resolución del problema”.

“Lamentablemente, ningún problema complejo puede resolverse desde la propia trinchera y nuestra sociedad está cada vez más fragmentada. Como los conglomerados que componen la política formal tienden a representar segmentos cada vez más pequeños de la sociedad, su poder es también cada vez más pequeño. En ausencia de puentes, los problemas complejos son tirados de una pequeña trinchera a otra, en la conocida dinámica del gatopardo. Hay acusaciones, rasgados de vestiduras, pero poca solución de los problemas“, añadió.

Junto con detallar una serie de medidas que impulsó su cartera, posteriormente señaló que “finalmente, la política de descongelamiento requiere una discusión separada. Nuestro país intentó revertir el congelamiento de precios decretado durante el estallido social en tres oportunidades sucesivas. La tercera vez fue la vencida, y la legislación correspondiente fue aprobada en un comienzo de manera transversal”.

“La implementación, que me tocó liderar, fue larga, muy difícil para la ciudadanía y tuvo errores estratégicos que de ninguna manera pretendo minimizar. Con todo, la política fue inicialmente exitosa: consiguió volver nuestros precios al equilibrio de mercado, sin afectar negativamente los niveles de morosidad, y estableciendo simultáneamente subsidios para casi dos millones de hogares vulnerables”, agregó Pardow.

En esa línea, aseguró que “obviamente me corresponde una parte importante de la responsabilidad, pero también es cierto que hubo mucho aprovechamiento político; y, sobre todo, también es cierto que nuestra sociedad necesita reconstruir los puentes de la colaboración en esta materia. No solamente todavía faltan algunos componentes de la tarifa por descongelar, sino que resulta urgente atajar la creciente desconfianza en nuestras instituciones técnicas”.

“Corresponderá a las siguientes autoridades decidir cómo enfrentar este problema. Pero es también tarea de la sociedad civil, a la que de ahora en adelante me toca sumarme, exigir más puentes y menos trincheras”, sentenció Pardow.