Día Nacional Sin Auto 2025 en Santiago: Horarios y calles cerradas al tránsito de vehículos

En el marco de la conmemoración del Día Nacional Sin Auto, este viernes 26 de septiembre, diversas calles de las comunas de Santiago estarán cerradas al tránsito de vehículos motorizados. Se recomienda planificar los desplazamientos con anticipación y considerar vías alternativas.

Este viernes 26 de septiembre se celebra el Día Nacional Sin Auto, con el objetivo de promover alternativas de transporte sustentables.

Durante la jornada, entre las 00:01 y las 17:00 horas, algunas calles estarán habilitadas únicamente para peatones y ciclistas, debido a la realización de una feria de movilidad por el Día Nacional Sin Auto.

Las calles afectadas serán:

Agustinas, entre San Antonio y Amunátegui.

Matías Cousiño, entre Moneda y Agustinas.

Pasaje Ramón Nieto, entre Matías Cousiño y Paseo Estado.

Morandé, entre Alameda y Santo Domingo.

En estos sectores y horario, no se permitirá el tránsito de vehículos motorizados, por lo que se recomienda planificar rutas alternativas para quienes deban desplazarse por la zona.

Este viernes 26 de septiembre es el Día Nacional Sin Auto y hay muchas formas en que puedes sumarte para hacer de nuestras ciudades espacios más amigables y de encuentro 🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️ ¿Cuál escogerás? pic.twitter.com/fk3sj9FrWy — Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) September 25, 2025

Las alternativas para un cambio

Para el académico Ricardo Hurtubia, profesor de Ingeniería de Transporte y Logística y de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica, aproximadamente la mitad de los desplazamientos en automóvil en la capital corresponden a distancias que podrían recorrerse perfectamente a pie o en bicicleta.

“Hoy vemos a quienes se atreven a usar la bicicleta a pesar de las dificultades. Pero si queremos que lo haga una gran mayoría, necesitamos una red continua y bien diseñada que llegue a todas partes”, destacó Hurtubia.

La investigadora de CEDEUS – Centro de Desarrollo Urbano Sustentable UC-UdeC, Camila Balbontín, agregó que para fomentar el transporte sustentable es necesario mejorar la infraestructura y aumentar la inversión de recursos “tanto para bicicletas como para peatones, así como para el transporte público en modos más sostenibles”.

Asimismo, resaltó la importancia de un cambio cultural: “Se requieren campañas y ejemplos visibles que muestren que viajar de manera sustentable no solo reduce la contaminación, sino que también mejora la salud, ahorra tiempo y, muchas veces, dinero. Además, hace que la ciudad sea más amable para todos. Vemos ejemplos en otros países que miramos con esperanza, donde los modos más sustentables son utilizados por familias, niños y personas de la tercera edad, porque existe una cultura que incentiva su uso”.

En ese sentido, Hurtubia aclaró que estas medidas “no buscan eliminar el auto, sino racionalizar su uso. Se trata de avanzar hacia la ciudad que queremos y no quedarnos atrapados en un modelo urbano impuesto por el exceso del automóvil”.