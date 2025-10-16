Día Mundial de la Alimentación 2025: Minsal lanza visor para monitorear el estado nutricional en Chile

El Minsal lanzó un visor con información sobre el estado nutricional del país, que incluye datos de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 19 años.

Durante este jueves, en el marco del Día Mundial de la Alimentación —instancia que también conmemora los 80 años de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)—, el Ministerio de Salud (Minsal) presentó un nuevo tablero público desarrollado por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).

La herramienta contiene el Informe de Vigilancia del Estado Nutricional de la Población Bajo Control del Sistema Público de Salud.

El tablero fue elaborado junto al Departamento de Nutrición y Alimentos del Minsal y, en su nueva versión, presenta datos enfocados en niñas, niños y adolescentes (NNA) de entre 5 y 19 años.

El jefe del DEIS, Jorge Pacheco, destacó la importancia de contar con información basada en evidencia: “Son importantes las políticas de salud, sobre todo cuando están basadas en datos”.

Además, explicó que el DEIS promueve la recolección y difusión de información sanitaria de manera accesible para la ciudadanía, utilizando herramientas tecnológicas que faciliten su comprensión.

“Lanzamos este tablero, que está disponible en la página frontal de nuestro sitio web, precisamente para que el acceso sea simple y útil para quienes quieran utilizarlo”, señaló.

¿En qué consiste el tablero?

El nuevo tablero permite acceder a información desagregada por edad, sexo y región, lo que facilita la comprensión de las tendencias nutricionales y los principales desafíos en salud pública.

La herramienta busca fomentar un análisis más oportuno y transparente, contribuyendo al seguimiento de los indicadores nutricionales a nivel nacional.

Desde el Minsal destacaron que esta plataforma permite visualizar la evolución de la malnutrición por exceso en el tiempo y observar su comportamiento en distintos territorios del país.

3 de 10 menores de cinco años presentan sobrepeso u obesidad

Según los datos del tablero, entre 2014 y 2016 la obesidad en menores de 5 años aumentó 5,2%, mientras que entre 2019 y 2024 el alza fue de 3,8%, mostrando una desaceleración en la tendencia.

Entre 2023 y 2024, el incremento fue de solo 0,1%, lo que reflejaría un impacto positivo del trabajo intersectorial en materia de salud infantil.

Actualmente, el 34,7% de los menores de 5 años bajo control en el sistema público de salud presenta sobrepeso u obesidad, mientras que un 60% mantiene un estado nutricional normal.

Los grupos mayores —de 5 a 9, 10 a 14 y 15 a 19 años— muestran una mayor prevalencia de obesidad, lo que refuerza la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención en etapas escolares y adolescentes.

El jefe del Departamento de Nutrición y Alimentos del Minsal, Cristián Cofré, explicó: “Tenemos un objetivo particular que es medir el impacto de nuestras políticas en términos de obesidad, y otro que apunta a detener la aceleración de la obesidad en todos los grupos de edad menores de 19 años. Esto responde a lo que insta la Organización Mundial de la Salud y a la dificultad que han tenido los Estados para detener el aumento progresivo de la malnutrición por exceso, sobre todo en la infancia”.

Obesidad en adultos

Los datos también revelan que siete de cada diez personas mayores de 15 años declaran tener sobrepeso u obesidad, lo que confirma que la malnutrición por exceso sigue siendo un problema de salud pública en Chile.

Las cifras más altas se observan en mujeres (33%) frente a hombres (28%), aunque estos últimos presentan una mayor prevalencia de sobrepeso (41,6%).

A nivel territorial, las regiones del sur del país concentran las tasas más altas de obesidad, especialmente entre grupos con menor nivel educativo y menores ingresos.

El tablero de vigilancia nutricional está disponible de forma abierta en deis.minsal.cl