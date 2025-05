Día del Trabajador: Jara propone sueldo mínimo de $750 mil y Matthei sugiere aumentar productividad y empleos formales

En un acto por el Día del Trabajador ambas figuras políticas dieron cuenta de sus propuestas para la gente.

En el Día del Trabajador, las candidatas presidenciales Evelyn Matthei y Jeannette Jara contrastaron visiones sobre el futuro del salario mínimo en Chile, durante una actividad organizada por la Asociación Chilena de Seguridad (Achs).

Matthei, representante de Chile Vamos abordó el tema del sueldo mínimo y aseguró que “hay que ir negociándolo cada vez” y advirtió sobre los riesgos de establecer aumentos sin considerar el contexto económico.

“Lo que tenemos que hacer es que el trabajador sea cada vez más productivo, porque de otra manera se convierte en una tremenda cesantía”, comentó.

Matthei y un llamado a “generar empleos formales”

A juicio de la exministra del Trabajo, del primer gobierno de Sebastián Piñera, el foco debe estar en la generación de empleo formal.

“Básicamente lo que tenemos es que no estamos creciendo. El crecimiento es bajísimo, la inversión casi no existe. Y claro, el salario mínimo lo reciben las personas que tienen un trabajo formal, pero hay tanta gente que no tiene un trabajo formal, ya casi un 30%. Ellos no tienen vacaciones, no tienen contrato, no pueden enfermarse… hay que preocuparse sobre todo de crear empleos”.

Este 1ero de mayo debemos comprometernos a accionar medidas urgentes para solucionar la realidad que los chilenos viven a diario: sobretodo jóvenes y mujeres que hoy son quienes sufren desempleo, bajos sueldos y falta de oportunidades. Generaremos el crecimiento, la inversión y… pic.twitter.com/vh7Q0roY4E — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) May 1, 2025

Jara y la propuesta de un “salario para vivir”

En tanto, la abanderada del Partido Comunista, Jeannette Jara y exministra del Trabajo del Gobierno del presidente Gabriel Boric, puso una cifra sobre la mesa: $750.000 como salario mínimo, bajo la premisa de avanzar hacia un ingreso vital.

“Compartimos la necesidad de evolucionar del concepto del salario mínimo a pagar hacia un salario para vivir”, afirmó.

Jara sostuvo que muchas familias no logran cubrir sus necesidades básicas pese a trabajar jornada completa: “Por más que la familia se ponga a disposición, trabaje jornada completa y le ponga todo el esfuerzo, si ese salario no le alcanza para vivir, difícilmente nuestra sociedad va a poder fortalecer su cohesión social”.

La propuesta de Jara incluye un plan de apoyo para pymes, que —según dijo— enfrentan serias dificultades debido a la alta concentración económica: “No se trata solo de un subsidio. El problema es que las pymes pagan bajos salarios no porque quieran, sino porque no les da más su estructura de ingresos y gastos”.