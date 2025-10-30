Día de Todos los Santos: Grupo Nuestros Parques proyecta visita de cerca de 50 mil personas en sus cinco cementerios

Los parques en Huechuraba, Puente Alto, Maipú, Pudahuel y La Serena tendrán horarios extendidos este viernes y sábado.

Este sábado 1 de noviembre se conmemora una nueva fecha del Día de Todos los Santos.

El Grupo Nuestros Parques, que agrupa a cinco cementerios, proyecta la visita de cerca de 50 mil personas en todos sus cementerios.

Debido a que habrá un fin de semana largo por el feriado de este viernes 31 de octubre, se espera que las visitas se realicen entre este viernes y el domingo 2 de noviembre.

Con el objetivo de evitar aglomeraciones y facilitar las visitas, este viernes y sábado los cinco cementerios: El Prado (Puente Alto), El Manantial (Maipú), Canaán (Pudahuel),

Santiago (Huechuraba) y La Foresta (en La Serena), funcionarán en horario extendido entre las 8:00 y las 18:00 horas.

El gerente comercial de Grupo Nuestros Parques, Erich Sandrock, comentó: “Estamos preparados para recibir una asistencia superior a las 50 mil personas, porque sabemos que las familias eligen esta fecha para honrar la memoria de sus seres queridos”.

Debido a las altas temperaturas pronosticadas para este fin de semana, Sandrock llamó a las personas a organizarse para ir temprano al cementerio.

“Siempre recordamos que es bueno utilizar protector solar, mantenerse bien hidratado y acudir a los parques con calzado cómodo. En el caso de los adultos mayores, nuestro equipo estará atento para responder ante cualquier inconveniente y facilitar los desplazamientos al interior del parque”, acotó.

Día de Todos los Santos: Actividades y misas en cementerios

Para quienes realicen visitas en los cementerios del Grupo Nuestro Parque, se realizarán actividades en el marco del programa “Día del Encuentro”.

Habrá misas, bendiciones de sepulturas, conciertos de góspel y de música popular, ferias de emprendedores comunales y una zona especial para niños.

Revisa los detalles a continuación: