DGAC confirma la causa del accidente en el que falleció el exPresidente Piñera: Habría sufrido una “desorientación espacial”

El reporte apunta a que se habría producido un fenómeno de Flash Fogging en la cabina, lo que habría provocado la colisión del vehículo en el lago.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) dio a conocer el informe final sobre el accidente aéreo ocurrido en Lago Ranco y que terminó con la muerte del exPresidente Sebastián Piñera, el 6 de febrero de 2024, quien pilotaba su helicóptero personal.

El documento, de 71 páginas, corresponde a un análisis técnico de las causas que provocaron la colisión del vehículo en el lago.

En el informe, se indica que el exmandatario tenía vigente la licencia de piloto privado de helicóptero y la habilitación de tipo para el modelo de helicóptero que pilotaba, un Robinson R44.

Sobre este punto, se detalla que “se constató que el piloto a esa fecha mantenía 560 horas de vuelo en el material Robinson, modelo R44. Por lo anterior, se puede señalar que el piloto contaba con experiencia de vuelo en el material de vuelo accidentado“.

En cuanto al accidente, se indicó que “de acuerdo con los relatos de testigos, al interior de la cabina del helicóptero se produjo un fenómeno de condensación en el parabrisas y plexiglás de las puertas, perdiendo las referencias visuales hacia el exterior de la aeronave, no obstante, el piloto despegó hacia el Lago Ranco y luego realizó un viraje a la izquierda, con la intención de tener referencias visuales en tierra, lo que fue informado a sus pasajeros”.

Posteriormente, el helicóptero comenzó un descenso a baja velocidad hasta que impactó contra el agua.

El informe señala que “esta reacción por parte del piloto deja de manifiesto que se encontraba expuesto a una Desorientación Espacial, ya que, al no contar con referencias visuales del entorno, perdió su capacidad para percibir correctamente la posición angular y lineal de su aeronave. En forma consecutiva, se encontró expuesto a una condición de pérdida de conciencia situacional, que está vinculada con la autopercepción de su entorno”.

“A lo anterior y debido al escaso tiempo transcurrido, el piloto al mando no alcanzó a percatarse que se encontraba desorientado, intentando mantener el control de su aeronave bajo una percepción errónea respecto a su posición en el espacio (rumbo, altura, actitud de la aeronave, velocidad, entre otros)”, se añade.

Además, se sostuvo en el reporte que “derivado de lo anterior, se evidencia que las condiciones meteorológicas existentes el día y hora del suceso investigado, eran similares a las requeridas para que se desarrolla el fenómeno físico denominado ‘FLASH FOGGING’, el cual causa en el parabrisas una rápida y completa opacidad, resultando en una temporal pérdida de visibilidad y consecuente pérdida de referencia externa”.

¿Qué es el flash fogging? La propia DGAC detalla que este fenómeno de “empañamiento repentino” genera una serie de consecuencias en el vehículo.

Entre estas, opaca rápidamente los parabrisas por completo, provoca la pérdida temporal de visibilidad y la consiguiente pérdida de referencias externas”.