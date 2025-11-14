DGA y SMA suscriben convenio para fortalecer fiscalización ambiental de recursos hídricos: ¿Cómo funcionará?

El plan contempla 10 líneas de trabajo. Ambas instituciones destacaron que esta nueva coordinación permitirá abordar en forma más eficiente distintas materias ambientales.

La Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) firmaron un convenio para fortalecer la fiscalización ambiental de recursos hídricos.

El plan considera 10 líneas de trabajo. Entre ellas, se establece que ambas instituciones se coordinarán en caso de situaciones de riesgo para el medioambiente, “pudiendo actuar la DGA de forma inmediata y dictar las medidas necesarias para controlar el riesgo”.

También estipula la instalación de una mesa técnica que tendrá como misión “elaborar herramientas de apoyo a la fiscalización, definir la forma y modo de comunicar los casos de especial relevancia ambiental asociados a Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) y los criterios a considerar por ambos servicios para abordar las acciones que el titular de un proyecto debe cumplir en la Resolución de Calificación Ambiental durante la construcción y ejecución de este”.

Dicha mesa deberá estudiar el uso de nuevas tecnologías para fiscalizar y sancionar, “explorando aplicaciones de Inteligencia Artificial para la detección temprana de desviaciones y el intercambio de experiencias y herramientas para el uso de imágenes satelitales, sensores remotos y plataformas geoespaciales en la supervisión de cuerpos de agua, obras hidráulicas y cumplimiento de resoluciones administrativas, entre otras funciones asignadas a esta instancia de trabajo colaborativo”.

El acuerdo considera, además, informar a la SMA cuando la DGA se pronuncie respecto a las descargas de contaminantes a aguas marinas y continentales superficiales y subterráneas.

El director general de Aguas, Rodrigo Sanhueza, señaló que el organismo ha optimizado sus procesos de fiscalización “para dar una respuesta más rápida a la ciudadanía y a los servicios públicos que nos piden fiscalizar potenciales infracciones al Código de Aguas”.

“Este convenio viene a fortalecer el alcance del trabajo entre la DGA y la SMA, el cual busca robustecer la labor de fiscalización ambiental”, acotó.

Mientras que la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, apuntó a que “la actualización de este convenio refuerza aspectos del trabajo conjunto, como la mesa técnica SMA-DGA relevando el intercambio de conocimiento y criterios en temas sancionatorios y el uso de herramientas tecnológicas como la teledetección y monitoreo remoto, junto con formalizar el apoyo entre ambas instituciones para fiscalizar las normas secundarias de calidad”.