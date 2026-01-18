País incendios forestales

Devastadores registros de incendios forestales en el Biobío: Punta de Parra es una de las zonas más afectadas

Por Valentina Sánchez Cárdenas

18.01.2026 / 15:32

{alt}

Distintos sectores del Biobío han resultado con gran afectación y viviendas destruidas.

El paso de los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío ha dejado impactantes imágenes en redes sociales.

Los incendios comenzaron a generarse durante la tarde de este sábado y hasta este domingo las llamas han avanzado descontroladamente, provocando la destrucción de hogares y la muerte de al menos 16 personas.

Una de las zonas más afectadas en el Biobío es la localidad de Punta de Parra en Tomé.

Ñuble y Biobío se encuentran bajo estado de catástrofe y alerta roja. Además, las autoridades informaron que se está evaluando decretar toque de queda en el Biobío.

En tanto, los equipos de emergencia continúan trabajando en terreno para combatir el avance del fuego.

DESTACAMOS

País ¿En qué consiste la Ley Naín-Retamal? El quiebre oficialista tras absolución de Claudio Crespo en Caso Gatica

LO ÚLTIMO

País Israel anuncia apoyo ante emergencia por incendios forestales en Biobío y Ñuble
Toque de queda por incendios: Penco, Nacimiento, Lirquén y Laja entre las comunas con la medida
Incendios forestales: Gendarmería informa que cárcel de Concepción está "fuera de la zona de riesgo" por ahora
Compañías de telecomunicaciones activan medidas de emergencia por incendios forestales: Minutos libres y reposición de servicio
Alcalde de Concepción confirma que hay reportes de 10 personas desaparecidas por incendios forestales
Alcalde de Penco llama a Kast a visitar zona afectada por incendios: "Lo que viene es la reconstrucción"