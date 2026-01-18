Devastadores registros de incendios forestales en el Biobío: Punta de Parra es una de las zonas más afectadas
Por Valentina Sánchez Cárdenas
18.01.2026 / 15:32
Distintos sectores del Biobío han resultado con gran afectación y viviendas destruidas.
El paso de los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío ha dejado impactantes imágenes en redes sociales.
Los incendios comenzaron a generarse durante la tarde de este sábado y hasta este domingo las llamas han avanzado descontroladamente, provocando la destrucción de hogares y la muerte de al menos 16 personas.
Una de las zonas más afectadas en el Biobío es la localidad de Punta de Parra en Tomé.
Ñuble y Biobío se encuentran bajo estado de catástrofe y alerta roja. Además, las autoridades informaron que se está evaluando decretar toque de queda en el Biobío.
En tanto, los equipos de emergencia continúan trabajando en terreno para combatir el avance del fuego.