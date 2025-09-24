Detienen a tres sujetos que intentaron atropellar a carabineros tras evadir fiscalización en Quilicura

Funcionarios policiales iniciaron un seguimiento por Quilicura, Recoleta y Huechuraba. Los sujetos chocaron contra otros autos y luego abandonaron el vehículo en el que se trasladaban para escapar a pie.

Carabineros detuvo a sujetos que evadieron un control vehicular e intentaron atropellar a funcionarios policiales en Quilicura.

A eso de las 10:15 horas de este miércoles, carabineros se encontraban realizando fiscalizaciones vehiculares en la intersección de San Ignacio con Galvarino. Sin embargo, el conductor de un auto desobedeció la señal policial para detenerse e intentó atropellar al personal de servicio.

Debido a ello, y de acuerdo a los protocolos de la institución, se hizo uso del arma de servicio, disparando en al menos una ocasión en dirección al vehículo, el cual escapó del lugar de igual manera, por lo que se inició un seguimiento por las comunas de Quilicura, Recoleta y Huechuraba.

Durante la fuga, los individuos chocaron contra otros vehículos y luego abandonaron el auto en el que se trasladaban para escapar a pie.

De todos modos, los funcionarios lograron la detención de tres de los involucrados. Se mantienen las diligencias de búsqueda para encontrar a los demás participantes, con el apoyo de medios aéreos, de la Prefectura Radiopatrullas y de unidades territoriales.

Hasta el momento no se han reportado personas civiles lesionadas.

Desde la institución indicaron que el procedimiento continúa en desarrollo y que los antecedentes del caso serán puestos a disposición del Ministerio Público.