Detienen a sospechoso de femicidio de educadora en el Biobío: Fiscalía asegura que no existía vínculo previo con la víctima

El imputado fue arrestado cuando intentaba viajar a Santiago y será formalizado este jueves, mientras la Fiscalía y la PDI continúan las diligencias para descartar la participación de otras personas.

Un hombre de 26 años fue detenido por la Policía de Investigaciones como principal sospechoso del femicidio de Magdalena Burgos Araneda, educadora de párvulos de 40 años, quien fue encontrada muerta al interior de su vivienda en el sector de Florida, Región del Biobío.

De acuerdo con la Fiscalía del Biobío, el crimen se habría cometido durante la madrugada del domingo 11 de enero.

La fiscal de Concepción, Carla Hernández, indicó que la detención se concretó tras una serie de diligencias que permitieron establecer la participación del imputado, quien fue arrestado mientras intentaba desplazarse hacia la ciudad de Santiago desde la Región de O’Higgins.

La persecutora aseguró que la responsabilidad del imputado ha sido determinada con claridad, y detalló además que no existía vínculo previo entre la víctima y el detenido.

Sin embargo, precisó que el sospechoso mantenía relación con un segundo sujeto que reside en una vivienda ubicada dentro del mismo terreno donde se encontraba el domicilio de Magdalena Burgos, lo que forma parte de las líneas investigativas en curso.

El detenido será puesto a disposición del tribunal este jueves 15 de enero para su control de detención.

Mientras avanzan las indagatorias lideradas por la PDI y la Fiscalía, este miércoles se realizaron los funerales de la educadora en la comuna de Santa Juana.