Detienen a mujer por homicidio frustrado y lesiones graves contra lactante de 10 meses en Pedro Aguirre Cerda

Por CNN Chile

19.11.2025 / 13:16

La detenida es una mujer de nacionalidad haitiana en situación migratoria irregular que cuidaba al bebé mientras su madre trabajaba como temporera.

Detectives de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI detuvieron a una mujer por homicidio frustrado y lesiones graves contra un lactante de 10 meses en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

El subcomisario Diego Novoa señaló que la detenida es una mujer de nacionalidad haitiana con situación migratoria irregular, quien estaba al cuidado del bebé mientras la madre de él realizaba labores como temporera.

“A través del trabajo científico-técnico, entrevistas y la recopilación de antecedentes médicos, se estableció que la imputada estaba a cargo del menor, mientras que su madre trabajaba como temporera”, informó.

El pasado sábado 15 de noviembre, el lactante ingresó al Hospital Exequiel González Cortés, en San Miguel, “donde se confirmó que presentaba graves lesiones atribuibles a terceras personas, encontrándose en riesgo vital”.

La detenida será puesta a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente, donde pasará a control de detención durante este miércoles.

