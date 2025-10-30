País la florida

Detienen a hombre acusado de apuñalar 12 veces a su expareja en un paradero

Por CNN Chile

30.10.2025 / 05:25

El sujeto habría atacado a la trabajadora de la Junji cuando salió de su trabajo durante la noche del viernes 24 de octubre.

Carabineros confirmó la detención del hombre acusado de apuñalar 12 veces a su expareja, una funcionaria de la Junji, en la comuna de La Florida.

El ataque se produjo el pasado viernes 24 de octurbe, al término de la jornada laboral de la víctima, mientras esperaba locomoción colectiva, generando conmoción en la comunidad local. El agresor, que contaba con una orden de alejamiento vigente y antecedentes por violencia reiterada, atacó a la mujer de manera sorpresiva y violenta.

La intervención oportuna de testigos y de los equipos de emergencia permitió que la víctima fuera trasladada rápidamente a un centro hospitalario.

Tras poco más de un mes de búsqueda, el sujeto fue finalmente aprehendido por Carabineros y será pasado a control de detención. Mientras tanto, la mujer continúa hospitalizada, aunque se encuentra estable y fuera de riesgo vital, mientras el caso quedó en manos del Ministerio Público, a la espera de la formalización del imputado.

