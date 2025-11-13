País contulmo

Detienen a dos sujetos tras atentado incendiario en Contulmo: Atacaron a carabineros con armas de fuego

Por CNN Chile

13.11.2025 / 16:59

En el procedimiento, personal de Carabineros y de la Armada también logró la recuperación de armas de fuego.

Personal de Carabineros y la Armada detuvieron a dos sujetos en medio de un operativo desplegado tras un ataque incendiario registrado en Contulmo, en la Región del Biobío.

De acuerdo a información policial, el ataque ocurrió al interior de una faena forestal en el sector El Peral, donde individuos quemaron maquinarias y vehículos.

El hecho motivó un amplio procedimiento por parte de carabineros en la zona, con apoyo de vigilancia aérea, drones y helicópteros. Tras ello, se logró recuperar dos camionetas que habían sido robadas a trabajadores forestales en el mismo lugar donde ocurrió el atentado.

Al ser alcanzados por Carabineros, “los delincuentes atacaron con armas de fuego a nuestros carabineros, iniciándose un enfrentamiento armado”, señaló el general Cristian Mansilla, jefe de Zona de Control de Orden Público (COP) e Intervención Sur.

No se registraron funcionarios heridos.

Continuando con las operaciones “en búsqueda de evidencias y de sujetos que estén vinculados a este tipo de hechos recientemente ocurridos, se logró la detención por parte de personal de la Armada y Carabineros de dos sujetos y la recuperación de armas de fuego“, añadió el general Mansilla.

El Ministerio Público dispuso que la PDI desarrolle las diligencias investigativas del caso.

