Detienen en Colchane a exsargento del Ejército que estaba prófugo: Está involucrado en red de tráfico de drogas

La Fiscalía Regional de Tarapacá señaló que se investiga una organización conformada por miembros del Ejército.

La Fiscalía Regional de Tarapacá informó sobre la detención de un exmilitar en Colchane.

La situación ocurrió durante la tarde de este lunes, cuando personal del OS7 de Carabineros logró arrestar a un exsargento del Ejército que estaba prófugo, en el marco de una investigación por una red de tráfico de drogas, la cual está conformada por funcionarios del Ejército.

El imputado pasará a control de detención al mediodía de este martes en el Juzgado de Garantía de Iquique.

Será formalizado por un fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Tarapacá por los delitos de tráfico ilícito de drogas y asociación ilícita.

Con el arresto de este exmilitar, serían 8 los exfuncionarios de la Brigada Acorazada de Pozo Almonte -junto a una civil- los que formarían parte de esta organización delictual que comercializaba droga entre las regiones de Tarapacá y Metropolitana, comunicó la Fiscalía Regional de Tarapacá.