Detienen a banda que trasladaba $630 millones en marihuana al sur: PDI interceptó 62 kilos en peaje de Frutillar

Cinco personas fueron detenidas en la Operación Centinela Austral, donde la PDI incautó más de 62 kilos de marihuana que venían desde la RM. La Fiscalía afirma que es una de las mayores incautaciones del año en Los Lagos.

Cinco integrantes de una organización criminal fueron detenidos en Puerto Montt mientras trasladaban más de 62 kilos de marihuana desde la Región Metropolitana hacia el sur del país. El cargamento fue avaluado en $630 millones.

El operativo, llamado Operación Centinela Austral, se desarrolló durante tres meses y buscaba desarticular a la agrupación que acopiaba droga en Puerto Montt y la distribuía a traficantes locales.

Según la investigación, la banda adquiría grandes cantidades de marihuana y las transportaba mediante la modalidad conocida como “punta de lanza”, usando un vehículo adelantado para advertir controles policiales o riesgos en la ruta.

Con esos antecedentes, detectives de la Brigada Antinarcóticos interceptaron a los acusados a la altura del peaje Casma, en Frutillar. Un Peugeot 208 cumplía el rol de vehículo de avanzada, mientras que en un Kia Morning se ocultaban 60 paquetes de marihuana en el maletero y en el asiento del copiloto.

El subprefecto Pedro Torres afirmó que se trata de la mayor incautación de marihuana registrada este año en la Región de Los Lagos. Junto al decomiso de la droga, se incautaron dos vehículos y $670 mil en efectivo.

El procedimiento dejó cinco detenidos: cuatro chilenos y un ciudadano venezolano en situación migratoria irregular. Todos fueron puestos a disposición del tribunal por infracción a la Ley 20.000.

La fiscal regional, Carmen Wittwer, señaló que la región está cerca de igualar los decomisos del año pasado, cuando se superaron los 500 kilos de droga, y destacó que este caso marca uno de los golpes más relevantes al tráfico local durante 2025.