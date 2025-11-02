Detienen a tres personas por robo con homicidio en Quilicura

Carabineros del Retén La Islita detuvo a una mujer y a dos hombres en el marco de la investigación por el robo con homicidio ocurrido en la comuna de Quilicura.

Este domingo, Carabineros detuvo a tres personas acusadas de participar en un violento robo con homicidio en Quilicura.

Funcionarios del Retén La Islita aprehendieron a una mujer y dos hombres, luego de recibir una denuncia desde Isla de Maipo. En el lugar, los sujetos fueron vistos prendiendo fuego a prendas de ropa con aparentes restos de sangre, según informó La Tercera.

Además, se constató que uno de los vehículos presentes en el sitio mantenía un encargo vigente por robo en la comuna de Quilicura.

Los antecedentes del caso

Durante la noche del sábado, un familiar encontró a la víctima sin vida en el patio de su vivienda y se contactó de inmediato con Carabineros.

Los primeros antecedentes apuntan a que se trató de un robo con homicidio ocurrido en un domicilio ubicado en avenida Lo Cruzat. Cabe destacar que el vehículo de la víctima no se encontraba en el inmueble al momento del hallazgo.