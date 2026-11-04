Detienen a trabajador del Aeropuerto de Santiago por dar gomitas a compañeros: Siete intoxicados

Siete trabajadores del Aeropuerto de Santiago terminaron hospitalizados tras consumir gomitas que les habría entregado uno de sus compañeros, quien posteriormente fue detenido por Carabineros.

El hecho ocurrió durante la tarde de este martes en el sector de carga del Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hombre habría compartido los dulces con otros siete trabajadores, quienes posteriormente presentaron síntomas de intoxicación.

Los afectados fueron trasladados de urgencia hasta el Hospital del Trabajador, donde permanecen internados con diagnóstico reservado.

Incautaron gomitas y un chocolate

Tras el episodio, Carabineros llegó hasta el recinto aeroportuario y detuvo al trabajador que habría entregado los productos.

Se trata de un adulto de nacionalidad chilena que no registra antecedentes penales.

Durante el procedimiento, personal policial incautó una bolsa que contenía cuatro gomitas y un chocolate. Los productos serán sometidos a peritajes para establecer si contenían alguna sustancia ilícita y determinar su composición.

Hasta ahora no se ha confirmado qué sustancia provocó la intoxicación de los siete trabajadores.

Las diligencias también buscan esclarecer las circunstancias en que los dulces fueron entregados y determinar las eventuales responsabilidades del detenido.