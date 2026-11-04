De la salud pública al Senado: quién es Abdul El-Sayed, el primer musulmán elegido a la Cámara Alta de EE.UU.

El demócrata Abdul El-Sayed hizo historia en las elecciones de medio término de Estados Unidos al convertirse en el primer musulmán elegido al Senado, tras derrotar al republicano Mike Rogers en Michigan.

La Associated Press proyectó su victoria durante la madrugada de este miércoles. Con el 87% de los votos contabilizados, El-Sayed obtenía un 51,9%, frente al 46,1% de Rogers.

El senador electo, de 42 años, ocupará desde enero el escaño que deja el demócrata Gary Peters, quien decidió no buscar un nuevo mandato.

Su llegada a Washington marca además el salto definitivo a la política electoral de un dirigente cuya trayectoria profesional estuvo ligada durante años a la medicina y la salud pública.

¿Quién es Abdul El-Sayed?

El-Sayed nació el 31 de octubre de 1984 en Rochester Hills, Michigan, y creció en el área metropolitana de Detroit. Es hijo de una familia de origen egipcio y su padre emigró a Estados Unidos desde Alejandría para continuar sus estudios.

Estudió biología y ciencias políticas en la Universidad de Michigan. Posteriormente obtuvo una beca Rhodes que lo llevó a la Universidad de Oxford, donde completó un doctorado en salud pública.

También obtuvo el título de médico en la Universidad de Columbia y se desempeñó como profesor asistente de epidemiología en esa casa de estudios.

En 2015 regresó a Michigan para asumir como director ejecutivo del Departamento de Salud de Detroit. Tenía 30 años y se convirtió en uno de los responsables de salud pública más jóvenes de una gran ciudad estadounidense.

Dejó el cargo en 2017 para entrar de lleno a la política y un año después compitió por la nominación demócrata a gobernador de Michigan. Terminó segundo en las primarias que finalmente ganó Gretchen Whitmer.

Ocho años después de aquella primera campaña estatal, El-Sayed obtuvo la nominación demócrata para reemplazar a Gary Peters y enfrentó en las elecciones generales al republicano Mike Rogers, excongresista y exagente del FBI.

Su victoria permitió a los demócratas conservar un escaño por Michigan y convirtió a El-Sayed en el primer musulmán elegido en la historia del Senado estadounidense.

Durante la campaña se presentó como parte del ala progresista del Partido Demócrata y recibió el respaldo de figuras como el senador Bernie Sanders.

Salud universal y fin del ICE: las propuestas de El-Sayed

La experiencia sanitaria de El-Sayed ocupó un lugar central en su plataforma. Una de sus principales propuestas es impulsar un sistema de “Medicare for All”, con el objetivo de establecer cobertura sanitaria universal en Estados Unidos.

También propuso reducir la deuda médica, bajar los costos de los medicamentos, elevar los impuestos sobre grandes fortunas y limitar la influencia de las corporaciones y grupos de interés en el financiamiento político.

En materia migratoria, El-Sayed ha defendido la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y su reemplazo por una nueva estructura de control migratorio.

En política exterior, además, ha expresado su oposición a la ayuda militar estadounidense a Israel, una postura que tuvo un papel relevante durante la campaña en un estado que alberga una de las comunidades árabe-estadounidenses más numerosas del país.

El-Sayed asumirá su escaño cuando comience el nuevo Congreso en enero de 2027.