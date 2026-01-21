Detienen a sujeto que robó candelabros en la Catedral de Santiago: Cometió delitos similares en Europa

El imputado quedó con prisión preventiva.

Carabineros logró la detención de un sujeto que robó distintos elementos en la Catedral de Santiago, frente a la Plaza de Armas.

El hecho ocurrió a comienzos de enero, cuando se conoció que un grupo de individuos había forzado los ingresos del recinto, para luego sustraer distintos artículos religiosos, entre ellos, candelabros y signos litúrgicos que tienen una larga historia relacionada con la vida de la Iglesia de Santiago.

Así, el hombre de 54 años fue arrestado en Paine, mientras se trasladaba en un vehículo particular hacia Santiago.

De acuerdo a información policial, el antisocial mantiene antecedentes por delitos similares en Europa. De hecho, fue expulsado de Francia y España.

Las diligencias investigativas permitieron situar las especies sustraídas en un inmueble en Concepción, donde serían reducidas.

Por instrucción del Ministerio Público, se realizó un ingreso voluntario al domicilio de la pareja del imputado, una mujer chilena de 33 años, en Peñalolén, donde se incautó un revólver y munición. Debido a ello, la involucrada fue detenida por infracción a la Ley de Control de Armas.

En tanto, el imputado fue formalizado y quedó con la cautelar de prisión preventiva. Se decretó un plazo de 90 días de investigación.