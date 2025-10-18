Detienen a sujeto que apuñalaba sin motivo aparente a personas en San Miguel

El individuo se acercaba por la espalda a las personas y, sin robarles sus pertenencias, los atacaba con un arma blanca.

La alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, confirmó la identificación y detención de un sujeto que se acercaba a las personas para atacarlas con un arma blanca en distintos puntos de la comuna.

La jefa comunal señaló que recibieron “múltiples denuncias” sobre un hombre que “andaba con arma blanca amedrentando y atacando a los vecinos” y que tras un trabajo conjunto de inspectores municipales con la PDI y la Fiscalía se logró su aprehensión, pasando a control de detención.

“Estamos haciendo un trabajo con la Oficina de Protección y Atención a Víctimas (OPAV), donde se apoya a las víctimas en la denuncia con abogados”, dijo.

En esa línea, hizo un llamado a las víctimas de estos ataques a que acudan a la Dirección de Seguridad, con el objetivo de “prestarles apoyo, para poder ayudarlos a hacer la denuncia. Y así vamos a lograr mantener a este sujeto fuera de circulación”.

La Municipalidad, además, presentó tres querellas en representación de las personas afectadas.