Detienen a sujeto que amenazó a la diputada Musante: Tras formalización quedó con arraigo nacional

Luego de la formalización en la Fiscalía Metropolitana Sur, la diputada Camila Musante expresó que el sujeto que la amenazó quedó con arraigo nacional. “Lamentablemente, lo dejaron solo con arraigo nacional”, afirmó.

La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) detuvo al sujeto que amenazó a la diputada Camila Musante (IND-PPD) durante el miércoles 17 de diciembre.

En ese contexto, el subprefecto de la PDI, Hassel Barrientos, informó la detención de una persona extranjera de 32 años, en condición migratoria irregular en el país, como presunto autor del delito de amenazas contra la autoridad.

“Esta persona, en el mes de junio del presente año, envió una serie de mensajes amenazantes en contra de una honorable diputada de la República, ocasión en la que se inicia un proceso investigativo, logrando identificarlo como autor material de los hechos”, detalló.

Tras la formalización en la Fiscalía Metropolitana Sur, Musante manifestó: “Lamentablemente, lo dejaron solo con arraigo nacional”.

Cabe recordar que la parlamentaria recibió un mensaje con la amenaza: “Ojalá apareciera muerta en una bolsa negra, cortesía del Tren de Aragua”.