Detienen a sujeto por incendio en Perquenco: Portaba líquido acelerante, fósforos e intentó escapar

El individuo inició un nuevo foco de incendio en una plantación de trigo, informó la Fiscalía.

La fiscal Nelly Marabolí confirmó la detención de un hombre de 63 años por iniciar un foco de incendio en Perquenco, en la Región de La Araucanía.

Los hechos ocurrieron mientras bomberos, carabineros y vecinos del sector combatían un incendio en una plantación de trigo a la altura del km 1 de la Ruta S119.

En ese momento, vecinos se dieron cuenta que en el centro de la plantación se produjo un nuevo foco de incendio, percatándose de que una persona estaba escapando del lugar, por lo que comenzaron a seguirlo.

Tras lograr alcanzarlo, constataron que el individuo “transportaba en su poder un bidón con un líquido supuestamente acelerante y, al ser revisada su vestimenta, se le encuentra una caja de fósforos“, detalló Marabolí.

El imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Lautaro la mañana de este miércoles.

La fiscal señaló que es probable que se pida la ampliación de su detención con el fin de tener los informes policiales pendientes, ya que Labocar continúa trabajando en el sitio del suceso.