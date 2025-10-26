Detienen a la cantante urbana Flor de Rap en Ñuñoa: viajaba en un vehículo con encargo por robo

La cantante, de 36 años, aseguró haber comprado el vehículo recientemente y desconocer su procedencia ilícita.

Durante la noche de este sábado, Carabineros detuvo en Ñuñoa a la cantante urbana Ángela Lucero, más conocida como Flor de Rap, luego de que el vehículo en que se trasladaba fuera detectado con encargo por robo.

De acuerdo con información policial, el operativo se desarrolló cerca de las 21:45 horas en la intersección de Eduardo Castillo Velasco con Ezequiel Fernández, cuando personal de seguridad municipal, en conjunto con Carabineros, fiscalizó el automóvil en que viajaba la artista junto a otras dos personas.

Al revisar los antecedentes del vehículo, se comprobó que este mantenía encargo por robo desde el 7 de octubre, lo que motivó la detención de los tres ocupantes.

Según precisó Carabineros, Flor de Rap viajaba en el asiento del copiloto.

La cantante de 36 años declaró ante los funcionarios policiales que había adquirido el vehículo recientemente y que desconocía que este fuera robado.

El caso quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará los pasos a seguir en la investigación.