Detienen a hombre de 30 años por amenazas contra el presidente Kast en redes sociales

Carabineros logró la detención de un sujeto por el delito de amenazas en contra del presidente José Antonio Kast en redes sociales.

Tras diligencias investigativas del OS9 de Carabineros junto a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, se identificó y arrestó en la vía pública a un hombre en la comuna de San Pedro de la Paz (Región del Biobío), indicó el teniente Felipe Cortés.

En sus redes sociales, el individuo subió un video en el cual hablaba sobre la tramitación del proyecto que buscaba prohibir y sancionar las carreras de galgos.

En ese contexto, manifestó que “esta sería una muy buena instancia para matar a un par de perros, sobre todo en La Moneda, al hijo de perra de José Kast o quizás también a su amiguito, al perro cu… de Jorge Quiroz”.

El imputado, de iniciales J.L.L.C., es un hombre de nacionalidad chilena de 30 años que mantiene reincidencias por los delitos de hurto, desórdenes públicos, robo en lugar no habitado y portar elementos para cometer ilícitos.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.