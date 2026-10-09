Detienen a gendarme acusado de liderar red de tráfico de drogas en el Penal Bío Bío: Hay seis detenidos

Tras una denuncia de la propia Gendarmería, un funcionario de la dotación del Subdepartamento de Servicios Especializados fue detenido en flagrancia junto a otras cinco personas, en el marco de una investigación por tráfico de drogas dentro y fuera del Complejo Penitenciario Biobío.

El gendarme es acusado de liderar la red, mientras que los seis involucrados enfrentan cargos por tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de munición y lavado de activos.

Durante los operativos realizados por PDI en conjunto con el Ministerio Público, se incautó más de un kilo de droga (cocaína y ketamina), además de dinero en efectivo, 10 celulares, municiones, un sable, tres vehículos y especies vinculadas a Gendarmería, como tarjetas de identificación.

“Junto al Ministerio Público se gestionaron órdenes de entrada y registro, las cuales se dan cumplimiento; posteriormente, se incautó más de un kilo de droga de cocaína, también ketamina, creatina, que son sustancias para el abultamiento de drogas”, declaró el prefecto antinarcóticos sur, Antonio Jeldres.

También confirmó que la investigación comprobó que el funcionario operaba tanto al interior como al exterior del recinto: “La investigación, ante las suposiciones que teníamos, confirma que este funcionario estaba dedicado al tráfico de drogas, tanto en el interior como en el exterior“.

En tanto, el coronel Claudio González enfatizó que el mando de Gendarmería mantiene una estricta “tolerancia cero” ante cualquier delito o falta a la probidad por parte de su personal. “El mando institucional nos ha sido claro y es que hay tolerancia cero para cualquier funcionario que sea parte de la doctrina institucional. Nosotros también por la transición que estamos teniendo de un ministerio hacia otro; ese es el mandato que nuestro director nacional nos ha dicho“.

Actualmente, la investigación sigue su curso, ya que no se descarta que otros funcionarios estén involucrados.