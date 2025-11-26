Detienen a estudiante tras herir con un cuchillo a profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso

Según informó Carabineros, “el estudiante habría atacado al docente al interior de su oficina con un arma blanca, ocasionándole lesiones en el cuero cabelludo y en el rostro”.

Un estudiante atacó a un profesor al interior de la Universidad Federico Santa María en Valparaíso durante la tarde de este miércoles.

Respecto al incidente, la casa de estudios detalló que los hechos ocurrieron en el Campus Casa Central y “fueron contenidos de manera inmediata, evitando que tuvieran consecuencias mayores”.

Además, informaron que el docente recibió atención de forma inmediata y fue derivado a un centro asistencial para su evaluación médica. A su vez, se notificó a Carabineros y se activaron los protocolos internos “conforme a la normativa institucional vigente”.

“Del mismo modo, el estudiante fue retenido por personal de seguridad y quedó bajo acompañamiento profesional por parte de un psicólogo, resguardando su integridad y la de toda la comunidad universitaria”, complementaron.

Según publicó Radio Bío-Bío, Carabineros detuvo al joven por el delito de homicidio frustrado. Al momento del ataque, portaba un arma blanca.

El mayor Gustavo Figueroa, de la 3.ª Comisaría Valparaíso Norte, se trasladó al lugar tras recibir la denuncia de que “un alumno habría atacado a un profesor al interior de su oficina con un arma blanca, ocasionándole lesiones en el cuero cabelludo y en el rostro”.

“Se tiene conocimiento de que el profesor se encuentra consciente, fuera de riesgo vital y se habría trasladado por sus propios medios”, aclaró.

En tanto, el estudiante fue entregado a personal de la institución policial. Se incautó un cuchillo de 10 centímetros de hoja y empuñadura, y al interior de su mochila mantenía una pistola de balines de goma.