País caso policial

Detienen a conductor con más de $36 millones en multas y documentos falsos en Estación Central

Por CNN Chile

01.01.2026 / 09:57

{alt}

El individuo, sorprendido en un control vehicular, manejaba con una licencia venezolana no válida y un permiso de circulación adulterado.

Carabineros y personal del Ministerio de Transportes detuvieron a un conductor en la Alameda de Estación Central tras descubrir una serie de gravísimas infracciones durante un control.

El hombre, quien manejaba con una licencia de conducir venezolana que no lo habilita para circular en Chile, también presentaba un permiso de circulación y un certificado de revisión técnica falsificados.

Una acumulación histórica de deudas

La fiscalización reveló el aspecto más grave del caso: el vehículo registraba más de 500 multas sin pagar, las cuales acumulaban un monto total que superaba los $36 millones de pesos.

Ante la magnitud de los ilícitos detectados, que incluyen el uso de documentos falsos y la enorme deuda por infracciones de tránsito, las autoridades procedieron a su detención inmediata. Según reportó Radio Bío Bío, el sujeto fue trasladado a una unidad policial para quedar a disposición de la justicia, en un operativo que destacó la severidad de las faltas cometidas.

DESTACAMOS

Servicios Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?

LO ÚLTIMO

País Enel anuncia cortes programados de luz en cuatro comunas de la Región Metropolitana para este viernes
Rusia acusa a Occidente de ataque con drones que deja más de 20 muertos en Jersón ocupado
DMC declara alerta por evento de altas temperaturas extremas en cuatro regiones del sur
Ejército de EE.UU. destruye dos supuestas "narcolanchas" más en el Caribe, con un saldo de cinco muertos
Tras agresión en fiesta de Año Nuevo en Talcahuano: Joven de 20 años queda en riesgo vital
Los primeros bebés de 2026: Yael y Jonathan llegaron a la vida en Concepción a la medianoche