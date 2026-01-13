Detienen a 7 gendarmes por cohecho en cárcel de Puerto Montt

Las autoridades destacaron que se dio un "nuevo golpe" a las estructuras criminales que operan en la zona.

Gendarmería informó que siete funcionarios de la institución fueron detenidos por cohecho en el Complejo Penitenciario de Puerto Montt (Región de Los Lagos).

Tras dos años de investigación y trabajo conjunto entre la Fiscalía Regional de Los Lagos, Gendarmería y la PDI, este martes se llevó a cabo un operativo de registro y allanamiento en cuatro módulos del penal.

Esto surgió a partir de información de inteligencia penitenciaria e investigación criminal por parte de la institución desde 2023, “logrando establecer la participación de siete

gendarmes en una asociación delictual, quienes en estos momentos se encuentran detenidos a la espera del control de detención, por el delito de cohecho”.

Paralelo a la investigación penal, Gendarmería inició los trámites para el retiro temporal no voluntario de los funcionarios involucrados, además de hacer sumarios administrativos que permitan desvincuarlos de la institución.

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwe, destacó que “la colaboración de Gendarmería y el trabajo de la PDI hicieron que el día de hoy tengamos este resultado y que permite dar un nuevo golpe, acá en la región, a las estructuras criminales que operan y que estamos tratando de evitar que se asienten en Los Lagos”.

Mientras que la directora nacional (s) de Gendarmería, María Angélica Aguirre, apuntó a que “esto refuerza el trabajo que tiene la institución como auxiliar de investigación, a través de los

departamentos correspondientes para aclarar y aportar en todas las situaciones donde se vean involucrados funcionarios”.

En tanto, el inspector jefe de la Región Policial de los Lagos, Sergio Alvear, comentó que se trató de un proceso investigativo de “larga data” que “culmina con esta importante detención de funcionarios, por los delitos de cohecho, asociación criminal y lavado de activos; en una diligencia que se realizó netamente en la comuna de Puerto Montt”.