Detienen a 6 personas por presuntamente haber disparado a carabineros durante desalojo de megatoma en San Antonio

Seis personas fueron detenidas este martes por su presunta participación en los disparos que dejaron heridos a dos funcionarios de Carabineros, durante el operativo de desalojo realizado en la megatoma de San Antonio, Región de Valparaíso.

Según detalló Carabineros, los arrestos se concretaron en el marco de un procedimiento posterior al ataque contra los uniformados y corresponden a cinco hombres y una mujer, todos de nacionalidad chilena, y dos de los detenidos son menores de edad.

Los detenidos enfrentan cargos por homicidio frustrado en contra de los efectivos policiales.

Por su parte, el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, señaló que cinco de los seis detenidos cuentan con antecedentes policiales y precisó que no habrá nuevos desalojos durante la jornada del miércoles, mientras continúan las diligencias investigativas.

Detalles de los hechos

La general Patricia Vásquez, jefa de Zona de Carabineros Valparaíso, explicó que inicialmente se había detenido a tres personas por la instalación de barricadas incendiarias y a una por el delito de incendio, antes de que se produjeran los disparos.

Posteriormente, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) desplegó un operativo específico tras la agresión a los carabineros, quienes —según la autoridad— se encuentran fuera de riesgo vital y en recuperación.

Fue en ese contexto que se logró la captura de los seis presuntos involucrados en el ataque armado.

Con estas detenciones, ya son diez las personas arrestadas durante el proceso de desalojo.

Drones revelaron actividad criminal

Vásquez indicó además que el uso de drones de vigilancia permitió detectar diversas conductas delictivas al interior de la toma.

Durante los registros, personal policial incautó municiones, partes de una escopeta hechiza y vestimenta, elementos que fueron encontrados en el sector de Pelancura, dentro del asentamiento ilegal.