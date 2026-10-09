Detienen a sujeto acusado de robar en zona afectada por aluvión en San Carlos de Apoquindo

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un sujeto acusado de participar en robos en el sector de San Carlos de Apoquindo, una de las zonas afectadas por el aluvión registrado en Las Condes.

La información fue confirmada por el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, en conversación con Radio Bío Bío.

“La PDI hace un rato detuvo a una persona, producto de que habría participado en algunos robos en el sector”, señaló la autoridad.

Hasta ahora no se han informado mayores antecedentes sobre la identidad del detenido, los objetos presuntamente sustraídos o las circunstancias de su captura.

Codina informó además que el catastro preliminar registra 1.960 viviendas con daños menores y 55 con daños mayores producto del aluvión.

La emergencia se registró durante la tarde del jueves en San Carlos de Apoquindo, donde una rápida crecida de agua, barro y sedimentos afectó viviendas, calles y vehículos.