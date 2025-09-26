Detienen a sujeto que le robó a su abogado defensor desde sala de audiencias en Temuco

El individuo le robó la mochila a su abogado defensor al término de una audiencia de revisión de medidas cautelares. Tras la revisión de cámaras y rastrear los equipos electrónicos sustraídos, se logró dar con el domicilio del imputado y recuperar las especies.

Un insólito casi se produjo en la Región de La Araucanía, cuando un sujeto le robó a su abogado defensor desde una sala de audiencias en Temuco.

La situación ocurrió en el Juzgado de Garantía de Temuco, cuando el hombre sustrajo la mochila de su abogado defensor al término de una audiencia de revisión de medidas cautelares. Todo quedó registrado por una de las cámaras de seguridad de la sala de audiencias.

Sin embargo, se alertó a Carabineros, quienes lograron dar con el paradero del individuo y detenerlo, recuperando las especies sustraídas.

El coronel Álvaro Martínez, prefecto de Cautín, indicó que “en un hecho inusual, el imputado, estando aún en la sala de audiencia del Tribunal de Garantía, procedió a espaldas de su propio defensor a sustraer su bolso con equipos electrónicos y otras especies”.

El fiscal Ítalo Ortega detalló que “en una audiencia que se efectuó ayer en una de las salas del Juzgado de Garantía de Temuco, el imputado que estaba participando de esa audiencia en esa calidad y respecto de quien se revisó una medida cautelar, se despide del defensor y antes de salir por la puerta de la sala de audiencia, toma una mochila que pertenece al defensor en cuyo interior había diversos artículos electrónicos y personales de este abogado”.

Tras analizar las cámaras de seguridad y rastrear los equipos electrónicos, “se logró dar con el domicilio del imputado y recuperar el bolso con las especies sustraídas y nuevamente detenerlo para que enfrente la justicia”, señaló el coronel Martínez.

El arrestado mantiene diversos antecedentes penales por los delitos de desacato, conducción en estado de ebriedad, porte de arma blanca, hurto y receptación.

Este viernes en el tribunal se realizó la audiencia de control de detención en contra del ladrón, quien quedó con prisión preventiva.

Se determinó un plazo de dos meses para la investigación del caso. Adicionalmente, el detenido enfrenta una circunstancia agravante al cometer el delito a interior del tribunal y en presencia de una juez, un fiscal y la víctima, el defensor público.