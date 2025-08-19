Detienen a sujeto que habría disparado contra base de seguridad municipal en Estación Central

Carabineros indicó que el sujeto fue encontrado con munición calibre 9 mm y con un cuchillo.

Carabineros confirmó la detención de un sujeto que habría efectuado disparos contra una base de seguridad municipal en Estación Central.

¿Qué pasó?

La Municipalidad denunció que la madrugada de este lunes, la central de seguridad en Santa Teresa “fue violentamente atacada con 8 disparos”.

“Condenamos enérgicamente el ataque y todo acto de violencia contra nuestros funcionarios y nuestros espacios de trabajo destinados a proteger a la comunidad”, señalaron.

Detienen a sujeto que disparó contra instalaciones de seguridad

La noche del lunes, la policía informó que tras diversas diligencias de la SIP de la 58° Comisaría Población Alessandri, se logró identificar y detener al hombre que habría realizado los disparos, quien estaría en situación de calle

“En poder a esta persona se encontró una munición calibre 9 milímetros y un cuchillo“, indicó el mayor Eduardo Torrejón.

Por instrucción del Ministerio Público, pasará a control de detención por los delitos de porte de munición, porte de arma blanca y, “además, por la orden de detención emanada del Sexto Juzgado de Garantía de Santiago, por el delito de daños y disparos injustificados“.

El mayor señaló que el detenido mantiene antecedentes penales por otros ilícitos, como tráfico de drogas y lesiones, aunque no mantenía orden de detención vigente.

Se están realizando las diligencias que permitan establecer la procedencia del arma de fuego y poder encontrarla, ya que al momento de la aprehensión no mantenía el armamento, pero sí tenía munición calibre 9 mm, la cual “coincide con la marca de uno de los cartuchos percutados que fueron encontrados en el sitio de suceso”.