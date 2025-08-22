Detectan que 5 marcas comercializaban caballa como jurel: Deberán retirar conservas del mercado

La Seremi de Salud Metropolitana instruyó sumarios sanitarios, el retiro de los productos mal rotulados y advirtió que las empresas podrían enfrentar multas de hasta 1.000 UTM.

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana confirmó este jueves que al menos cinco marcas de conservas importadas desde China, etiquetadas como jurel, no corresponden a esa especie.

Los resultados fueron entregados tras un análisis genético realizado por el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile.

Las pruebas de laboratorio, desarrolladas por el Laboratorio de Genómica y Genética de Interacciones Biológicas del INTA, demostraron que los productos en cuestión no contienen jurel (Trachurus murphyi), sino caballa (Scomber spp.), una especie distinta y que no puede ser comercializada bajo la denominación de jurel.

La seremi de Salud Metropolitana (s), Alejandra Hernández, confirmó la apertura de sumarios sanitarios y la instrucción a las empresas para retirar los productos mal rotulados del mercado.

Marcas involucradas y sanciones

Las marcas cuestionadas incluyen Acuenta, Barquito, Novamar, Coliseo, Unimarc y una sexta, La Mar, que actualmente está solicitando su ingreso al país como jurel, pero cuya importación será rechazada tras determinarse que también corresponde a caballa.

En tanto, las marcas nacionales San José y Único sí fueron confirmadas como jurel auténtico.

La investigación se originó tras una denuncia de la Asociación Gremial de Pescadores Industriales del Biobío.

Para asegurar la trazabilidad del proceso, las muestras fueron recolectadas a fines de julio por personal del INTA y la Seremi en puntos de venta y bodegas de importadores.

Las empresas implicadas deberán ajustar la rotulación de sus productos, indicando correctamente la especie contenida, y podrían verse obligadas a modificar las declaraciones nutricionales si correspondiere.

Las multas pueden alcanzar hasta 1.000 UTM (más de $65 millones).

Análisis genético: Cómo se determinó el fraude

La directora de Asistencia Técnica del INTA, Carmen Gloria Yáñez, explicó que se utilizó una técnica de secuenciación genética para identificar la especie.

“Se extrajo el ADN de las muestras, se leyó su código genético y se comparó con bases de datos internacionales. Solo dos de las muestras —ambas de marcas chilenas— correspondieron a jurel, el resto fueron caballa”, detalló.

La autoridad sanitaria ya está notificando a las empresas afectadas, que deberán retirar los productos mal etiquetados y ajustar su rotulación antes de volver a comercializarlos.