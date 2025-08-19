Los detalles de la defensa de Monsalve durante su segunda comparencia ante Contraloría por sumario en su contra

En esta nueva declaración, el exfuncionario puso el foco en presuntas contradicciones dentro de los testimonios de funcionarios de Gobierno que habrían conocido la acusación antes de su formalización, cuestionando la consistencia del relato de la denunciante y la naturaleza de su vínculo con ella.

El exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, volvió a declarar ante la Contraloría Regional Metropolitana el pasado 1 de agosto, en el marco del sumario administrativo que enfrenta tras una denuncia de violación y abuso sexual presentada por una exasesora.

En esta segunda comparecencia, Monsalve centró su defensa en debilitar la base del proceso disciplinario, aludiendo a supuestas contradicciones en los testimonios recogidos por el organismo y a irregularidades en el inicio del procedimiento.

La estrategia y argumentos de la defensa

Según consignó La Tercera, Monsalve puso especial énfasis en lo que su defensa considera inconsistencias entre las versiones entregadas por funcionarios del Gobierno que conocieron la denuncia antes de su formalización.

El exsubsecretario apuntó a diferencias en los relatos sobre cómo conoció a la denunciante y la naturaleza de su relación previa a su ingreso a la Subsecretaría del Interior.

Además, Monsalve reiteró que los contactos que sostuvo con la denunciante el día de los hechos no fueron de carácter laboral, sino personal.

Para sustentar su afirmación, volvió a presentar mensajes de WhatsApp que, según su defensa, evidenciarían una interacción que excedía lo profesional y que desmentiría la versión de la acusación.

Otro punto clave de esta segunda declaración fue la afirmación de que nunca fue notificado formalmente del inicio del sumario en su contra, lo que —a juicio de su abogado, Enrique Aldunate— invalida cualquier eventual sanción administrativa.

Incluso señaló que ni él ni su exjefe de gabinete, Gabriel de la Fuente, fueron informados oficialmente del proceso, lo que considera un vicio de origen en la investigación impulsada por la Contraloría.

La defensa también cuestiona que la resolución que dio pie al sumario no individualiza a Monsalve por su nombre, sino que alude en términos generales a presuntas responsabilidades administrativas bajo la Ley Karin, lo que, según sostiene su equipo legal, impide sancionarlo legalmente.

Mientras Monsalve refuerza su estrategia en la vía administrativa, su equipo mantiene activo un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, con el objetivo de frenar el proceso que, alegan, fue iniciado de forma extemporánea, ya que se habría activado tras la renuncia del exsubsecretario al cargo, lo que extinguiría su responsabilidad administrativa.