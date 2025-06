“Lo que hice fue ocultarlo”: Los detalles de la declaración de uno de los imputados por la muerte de Francisco Albornoz

Aunque su testimonio permitió hallar el cadáver, la autopsia contradice parte de su versión y apunta a un golpe en la cabeza como causa de muerte. Ambos imputados permanecen en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

La muerte de Francisco Albornoz, joven químico farmacéutico de 21 años cuyo cuerpo fue hallado en el río Tinguiririca tras once días de búsqueda, ha dado un giro impactante luego de revelarse la declaración de uno de los principales imputados en el caso: C.A.G.M., médico ecuatoriano de 31 años que reside y trabaja en Chile.

El testimonio del imputado ante la Fiscalía de Ñuñoa fue entregado el pasado 3 de junio y permitió a la policía dar con el paradero del cuerpo.

Según su relato, fue partícipe —junto a J.M.B.C. de 41 años, otro imputado conocido como “Kai”— de una cita sexual que terminó en tragedia.

Ambos están actualmente en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

Los detalles de su declaración: ¿Qué le pasó a Francisco Albornoz?

Según consignó La Tercera, C.A.G.M. afirmó haber conocido a J.M.B.C. a través de una aplicación de citas, el 3 de abril, y relató cómo planearon un encuentro sexual con un tercero posteriormente, que resultó ser Albornoz. Este encuentro se concretó el 23 de mayo.

Según el médico, fue J.M.B.C. quien llevó a la víctima a su departamento en Ñuñoa, además de suministrar drogas para la ocasión.

C.A.G.M. aseguró que durante el encuentro consumieron cocaína y popper en grandes cantidades.

Pero el joven de 21 años se habría empezado a sentir “muy mal, muy mareado, con las manos heladas y moradas”. Luego de esto, según el relato, Albornoz habría empezado a vomitar en el baño y posteriormente convulsionado.

“No le sentía el pulso (…). Recuerdo que lo puse en el piso al lado de la cama y lo sostuve, y le dije a Kai que llamara la ambulancia, pero Kai me repetía continuamente que él no debía estar en mi casa, me decía textual: ‘No debo estar acá’, me dijo que se iba a ir a prisión”, relató.

Según dijo el médico, intentó reanimarlo sin éxito por casi media hora.

El relato continúa con detalles escalofriantes; C.A.G.M. y J.M.B.C. habrían intentado deshacerse del cuerpo envolviéndolo en un cobertor y trasladándolo en un carro de supermercado hasta el auto del médico.

“Solo manejé por inercia, creo que pude haber cometido muchas infracciones. Kai me dijo que podíamos ir a Lo Barnechea. Fuimos hasta Lo Barnechea, yo no conozco el sector, solo Kai me guiaba hasta donde tenía que ir“, señaló.

Tras varias horas conduciendo —primero por Santiago, luego hasta San Fernando— decidieron lanzar el cuerpo desde un mirador cercano al río Tinguiririca.

“Sacamos el cuerpo de Francisco del maletero y lo arrojamos a una especie de quebrada o acantilado que está en dicho mirador”, reconoció.

El profesional de la salud sostuvo que en ese momento, J.M.B.C. habría tomado una roca para romper el celular de Albornoz.

Tras esto, quemaron el teléfono de la víctima en un tarro de papas que habían comprado previamente en una estación de servicio y unas horas después regresaron al lugar con sogas y guantes para ocultar el cuerpo para que no sea visible desde lo alto de la quebrada.

En su testimonio, C.A.G.M. responsabiliza a J.M.B.C. de haber propuesto ocultar el cuerpo, prender fuego al celular de la víctima y evitar cualquier contacto con las autoridades.

También reconoce sentirse “culpable” y dice que su intención fue colaborar con la investigación. Cabe recordar que fue C.A.G.M. quien acudió hasta el Ministerio Público para entregar información relevante para encontrar a Albornoz.

“Al enterarme (por redes sociales) lloré mucho y no dejaba de pensar en lo sucedido. Tenía mucha culpa por lo que hice. No entendía lo que había pasado. Lo que hice fue ocultarlo. Yo no le hice nada a Francisco”, sostuvo.

Sin embargo, la autopsia realizada por la Fiscalía Metropolitana Oriente contradice parte de su relato: Albornoz murió producto de un traumatismo encefalocraneano, es decir, un golpe en la cabeza.

Y en su relato, C.A.G.M. no mencionó ningún golpe ni agresión física directa.

En tanto, J.M.B.C., sindicado por el médico como el principal responsable, aún no ha entregado declaración formal ante Fiscalía.