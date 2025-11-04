Desierto florido: Conaf llama a cuidar y proteger flores endémicas tras registros en redes sociales

En redes sociales se compartieron fotografías de un sujeto que "manipula con una actitud desafiante y de poco respeto por la naturaleza a dos plantas florecidas de garra de león, especie endémica, es decir, que crece exclusivamente en la zona del desierto costero de Huasco", detallaron desde la institución.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) llamó a cuidar y proteger la flora y fauna en el desierto florido, que cubre zonas áridas y semiáridas en la Región de Atacama.

El guardaparque administrador del Parque Nacional Llanos de Challe, Moisés Grimberg, comentó que han aparecido registros en redes sociales donde se observa a visitantes manipular y pisotear plantas en el lugar.

“Hemos recibido, a través de redes sociales, fotografías de un supuesto miembro de un grupo de Instagram, denominado Flores Nativas de Chile, en que manipula con una actitud desafiante y de poco respeto por la naturaleza a dos plantas florecidas de garra de león, especie endémica, es decir, que crece exclusivamente en la zona del desierto costero de Huasco”, detalló.

Dicha acción es un peligro para el desarrollo y ciclo de reproducción de la planta, ya que “la manipulación de las flores puede alterar el proceso de polinización de las plantas, además del riesgo que conlleva pisar la zona de rocas en donde estas crecen, pues las expone a afectar sus tallos, es decir, a romperlas”.

Además, el maltrato de estas especies compromete su ciclo natural y también el del resto de la flora y fauna que se relaciona con ellas.

Grimberg señaló que “durante este año, destacamos el respeto que gran parte de la comunidad ha observado en las zonas de floración; sin embargo, eventos como el de las motos aplastando flores o de personas que por lograr una fotografía destruyen gran cantidad de plantas a su paso, comprometen la conservación del fenómeno del desierto florido”.

Conaf remarcó que el personal guardaparques brinda información, orientación y charlas de educación ambiental a quienes acuden al parque nacional.

La institución insistió en su llamado a la población de la región y a visitantes del desierto florido a “cuidar y preservar este fenómeno natural, circulando por los senderos y caminos habilitados, reduciendo la velocidad en las rutas para evitar atropellos de fauna, absteniéndose de fumar, llevándose la basura y denunciado a las autoridades pertinentes a personas que corten, destruyan o manipulen las flores”.