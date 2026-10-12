Desempleo entre personas con educación superior llega a 356 mil: Aumentaron 40.938 en un año

El desempleo entre las personas con educación superior completa llegó a 356.286 durante el trimestre junio-agosto de 2026, lo que representa un aumento de 40.938 personas en comparación con el mismo período del año anterior, según un informe del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP).

De acuerdo con el análisis, consignado por La Tercera, la tasa de desocupación de este grupo alcanzó el 8,3%, un punto porcentual más que hace un año. Con ello, se completaron 12 meses consecutivos de incrementos interanuales en el desempleo de personas con estudios superiores terminados.

El informe también reveló que el 38,5% de los trabajadores con educación superior completa está subempleado por calificaciones, es decir, desempeña funciones que requieren un nivel educativo inferior al que posee. Se trata de la proporción más alta desde el trimestre junio-agosto de 2019.

En cifras, de los 3.956.255 ocupados con educación superior completa, 1.522.611 se encontraban en esa condición. Al respecto, el director del OCEC-UDP, Juan Bravo, explicó que “aunque quienes están en esta situación se contabilizan en la estadística como ocupados, no están en pleno empleo, debido a que generan un valor agregado menor al que podría lograrse si realizaran un trabajo acorde con su nivel educativo”.

El deterioro también se reflejó en la calidad del empleo. Durante el último año se destruyeron 28.052 puestos de trabajo ocupados por personas con educación superior completa, resultado de una caída de 85.867 empleos acordes con las calificaciones y un aumento de 57.814 puestos en situación de subempleo.

En cuanto a la formalidad laboral, el informe identificó una disminución anual de 47.604 empleos formales entre quienes completaron estudios superiores, mientras que los informales aumentaron en 19.551.

Por edad, los menores de 30 años registraron la mayor tasa de desempleo entre las personas con educación superior completa, con un 15,9%, frente al 13,8% del mismo trimestre de 2025. En el grupo de 30 a 44 años, la desocupación aumentó 1,5 puntos porcentuales.

En el desglose por formación, la tasa de desempleo llegó al 8% entre quienes completaron estudios universitarios y al 8,7% entre los titulados de institutos profesionales o centros de formación técnica.

Estas cifras se producen en un escenario de mayor preparación académica de la fuerza laboral chilena. Mientras en 2010 el 21,7% tenía educación superior completa, en 2026 esa proporción llegó al 42,1%, convirtiéndose desde 2025 en el grupo de mayor peso dentro de la fuerza de trabajo.