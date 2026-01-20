País senapred

Descartan riesgo de tsunami para Chile tras terremoto en Papua Nueva Guinea: Ocurrió durante la madrugada

Por CNN Chile

20.01.2026 / 07:35

El sismo se registró a las 4:22 horas de Chile al sureste de Medang, en Oceanía.

Durante esta madrugada, se produjo un terremoto en Papua Nueva Guinea, lo que despertó las alertas en las costas de los países ubicados frente a la zona del sismo.

En este contexto, desde el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) se detalló que el evento ocurrió a las 04:22 horas, tuvo una magnitud de 6.5 y fue localizado 20 km al sureste de Madang.

Al respecto, en base a la información del SHOA, Senapred informó que las características del sismo “no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile“.

