Descartan que ataque a líder opositor venezolano tuviera motivaciones políticas: Fue un robo con intimidación frustrado

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, señaló que se trató de un robo perpetrado por dos ciudadanos ecuatorianos.

Las autoridades descartaron que el ataque a un líder opositor venezolano tuviera motivaciones políticas.

Este martes se presentó una denuncia por ataque a Alexander Maita, coordinador del Comando Venezuela en Chile, una organización que agrupa a venezolanos exiliados. Si bien en un principio se habló sobre un atentado por motivaciones políticas, esta hipótesis fue desechada.

Esta jornada, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, fue consultado sobre la situación, y respondió: “Lo que ocurrió ahí es en apariencia un robo con intimidación frustrada”.

“Existen dos personas detenidas en nacionalidad extranjera”, dijo, añadiendo: “Lo que sí está descartado es que sea un atentado o que hubiese sido una acción dirigida en contra de él por el activismo político o la promoción de la democracia que él tiene en Venezuela. No tenemos ningún antecedente que lo vincule a eso, sino que también a un delito de robo con intimidación frustrada cuyos autores serían dos ciudadanos extranjeros y los detalles van a ser entregados hoy día a la audiencia de formalización por parte del Ministerio Público”.

En esa misma línea, Carabineros entregó detalles sobre el hecho.

“En una primera instancia, el denunciante atribuyó el hecho a un eventual ataque político, señalando que cumple funciones como Coordinador Nacional de la organización ‘Vente Mundo Venezuela’ en Chile, vinculada al partido de María Corina Machado”, informó la institución.

El OS9 y Labocar realizaron diversas diligencias investigativas, identificando a sujetos y los vehículos usados para el supuesto ataque.

Tras hacer un levantamiento de cámaras de seguridad y analizar otras medidas, “se logró vincular directamente a ambos sujetos con el ilícito, procediendo a su detención”.

“Con el avance de la investigación, se estableció que el móvil del delito no correspondía a un ataque político, sino a un caso de robo con intimidación bajo la modalidad salida de banco, información que inicialmente no había sido señalada por la víctima“, aclaró Carabineros.

De ese modo, la investigación permitió vislumbrar que la pareja de la víctima realizó dos retiros en bancos del sector por un total de $7.600.000.

Los detenidos son dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana de 25 y 29 años. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público.

La policía y la Fiscalía Centro Norte continúan realizando gestiones para identificar a otros eventuales participantes en el robo y para establecer la estructura completa de la banda involucrada en el ilícito.