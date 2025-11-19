“Chile Vamos está muerto”: Mario Desbordes esgrime dura crítica a su coalición y la directiva de RN tras el fracaso electoral en primera vuelta

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, abordó por primera vez en CNN Chile la derrota en la elección presidencial y parlamentaria, calificando el resultado de Evelyn Matthei como un "desastre" y emplazando a la directiva de Renovación Nacional por el "peor resultado de la historia". El exministro advirtió que endurecer la postura de la coalición para imitar a Republicanos o Nacional Libertario sería un error que se pagaría a largo plazo.

La centroderecha tradicional chilena enfrenta uno de sus peores momentos históricamente tras los resultados de la pasada elección, con voces internas que exigen una profunda autocrítica se multiplican.

Uno de los líderes que alza su crítica es el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien en conversación con CNN Chile no dudó en catalogar la coalición Chile Vamos como “muerta” y el desempeño de Renovación Nacional (RN) como un “desastre”.

“¿Cómo calificaría yo a la coalición? Muerta, hay que refundar esto, no soy partidario del partido único, para nada, creo que eso achica el rastrillo, nos achica también, yo supongo que Demócrata se va a refundar, probablemente en conjunto con Amarillo, ahí los veo en un ánimo de armar algo más serio y evidentemente Renovación después del costalazo gigante también tiene que repensar”.

La derrota de Matthei: “Nos farreamos una gran candidata”

Desbordes se refirió en duros términos a la derrota de la excandidata Evelyn Matthei, que culminó en un sorpresivo quinto lugar. Sin embargo, el exministro le entregó sus espaldarazo a la otrora alcaldesa de Providencia y atribuyó el mal resultado a sino de fallas estratégicas y problemas internos en la coalición, mas no de ella.

“Mal resultado, obviamente, sin duda. Es una tremenda candidata, tenía un gran programa de gobierno y, bueno, evidentemente algo pasó, algo negativo, que terminamos farreándonos a una tremenda candidata”, sentenció.

El alcalde de Santiago apuntó directamente a las cúpulas de los partidos por la falta de compromiso con la campaña. “Aquí tuvimos problemas evidentes. No vi los equipos de los partidos jugando por la candidata, lo dije en entrevistas al inicio de la campaña, no los vi nunca”, detalló, y añadió que hubo responsabilidad del comando y de los partidos.

El excandidato presidencial criticó que el liderazgo de RN, en particular, estuviera más preocupado de los cupos parlamentarios y las rencillas internas que de la presidencial. “Le faltaron los alcaldes, no hay duda… ¿Los partidos de Chile Vamos diría usted que estuvieron más preocupados de sus listas parlamentarias que de la presidencial? Directivo de Renovación más preocupado a la interna del partido que incluso a la lista parlamentaria“, afirmó.

El quiebre de RN y la tentación de la “derecha radical”

La crítica más aguda de Desbordes se dirigió al desempeño de RN en las elecciones parlamentarias, calificándolo como “el peor resultado de la historia del partido”. El exlíder de la colectividad atribuyó la responsabilidad directamente a la actual directiva nacional.

“Es un desastre el resultado electoral de Renovación Nacional por donde se le mire y la responsabilidad directa de esta directiva nacional”, aseguró. Incluso, deslizó graves acusaciones de manipulación en las listas: “Rodrigo Galilea (presidente de RN) torció completamente, incumplió la ley de partidos políticos al momento de que él borra lo que escribió el Consejo General, los candidatos los baja a su antojo mirando a la interna”.

El alcalde fue más allá, afirmando que el actual liderazgo del partido “ya no está vigente” y que su mandato está vencido. “Esta directiva, el Servel ha dicho, esta directiva no existe en términos formales, ya está vencido sus plazos, no cumplieron las mínimas obligaciones internas… No es legítima“, aseveró, planteando la necesidad de dar una discusión interna una vez concluida la segunda vuelta presidencial.

El quiebre interno es tal que Desbordes no descartó su salida del partido. “Yo no tengo una certeza todavía que voy a hacer… quiero ver qué pasa con la coalición, qué pasa con el partido, si de verdad hay una mea culpa“, reconoció.

Sobre el camino a seguir, Desbordes advirtió a UDI y RN que no deben virar hacia el ala más radical de la derecha, en una abierta referencia a Republicanos y Nacional Libertario. “Me preocupa que la tentación sea esa. No hay que salir corriendo a perseguir el electorado de José Antonio Kast ni de Johannes Kaiser, no es la receta“, sostuvo, temiendo que esta estrategia los convierta en un “vagón de cola” y una claudicación de principios: “Pan para hoy, hambre para mañana, por supuesto que sí“.

El fenómeno Parisi y Kaiser: “Nos están gritando”

El alcalde también reflexionó sobre la irrupción de Franco Parisi y Johannes Kaiser, llamando a no “ningunear” a sus votantes. Desbordes diferenció las campañas, indicando que la de Parisi era más fácil, basada en promesas sin un claro financiamiento, aunque reconoció que tocaron temas sensibles.

“Es un error tremendo cuando he escuchado algunos analistas ninguneando y ninguneándolo a él y al electorado… nos están gritando, venga compadre preocúpate de estos problemas”, declaró, atribuyendo el éxito de ambos a que lograron conectar con los “dolores que tiene la ciudadanía“, como la seguridad y la migración ilegal.

En cuanto a la segunda vuelta, Desbordes manifestó su apoyo explícito a José Antonio Kast, y llamó a Demócratas y Amarillos a sumarse a esta tarea. “Absolutamente (llamo a Demócratas a trabajar por Kast)… yo estoy convencido que Kast haría un buen gobierno”, afirmó, aunque advirtió que la elección no está definida.

“No me arriesgaría a que empiece a entablarse la sensación de que esta carrera está ganada, que la suerte está echada, puede ser una mala consejera la soberbia”, concluyó. Finalmente, Desbordes enfatizó que, en caso de un triunfo de Kast, su sector será indispensable. “No veo cómo pueda gobernar republicanos solo con los cuadros de republicanos del Partido Nacional Libertario y de Social Cristiano, no tienen capacidad y si queremos que a Chile le vaya bien, yo creo que hay que a lo menos colaborar con el gobierno“, cerró.

