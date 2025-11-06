Desarticulan red clandestina que vendía zapatillas falsificadas en Coquimbo: Sujetos usaban una barbería como fachada

Las zapatillas están avaluadas en cerca de $20 millones. Hay 13 detenidos de distintas nacionalidades.

Una investigación conjunta del OS9 y las SIP de La Serena y Coquimbo permitieron la detención de 13 personas por infracción a la Ley de Propiedad Industrial en la Región de Coquimbo.

La situación permitió identificar un local que funcionaba como barbería, pero que en realidad eran tres tiendas de venta de zapatillas falsificadas.

La policía decomisó más de 200 pares de zapatos deportivos, avaluados en más de $20 millones.

Carabineros detalló que los 13 arrestados son personas de diferencias nacionalidades: un chileno, un dominicano, seis colombianos y cinco venezolanos.

El general Christian Brebi, jefe de Zona de Carabineros de Coquimbo, comentó que “a través de un riguroso y metódico trabajo investigativo, logramos desarticular una red internacional que vulneraba directamente la Ley de Propiedad Industrial mediante la comercialización de diversos productos falsificados”.

Los sujetos ofrecían “el servicio de cortes de pelo desde una fachada de barbería, y utilizando distintos elementos tecnológicos para la elaboración de zapatillas, sin contar con los permisos correspondientes por parte de las marcas y evadiendo impuestos. En ese sentido, debo destacar y relevar el trabajo de intervención e investigación como un medio para la erradicación de conductas delictuales”.

De los 13 detenidos, seis fueron formalizados y se otorgó un plazo de 60 días para la investigación.

Uno de los involucrados, un ciudadano colombiano de 37 años, mantiene una orden de detención vigente por lesiones menos graves a julio de 2025.

Las edades del resto fluctúan entre los 23 y 50 años.

En el operativo se logró la incautación de 206 pares de zapatillas, 1 impresora para estampados, 1 MacBook con material digital de estampados y múltiples adhesivos engomados de marcas.