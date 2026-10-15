Desarticulan a “Los del 30”, agrupación criminal que operaba desde la cárcel y reclutaba menores de edad

La Policía de Investigaciones (PDI), junto a la Fiscalía y Gendarmería, permitió desbaratar a “Los del 30”, una agrupación criminal que operaba en distintas comunas del sector sur de Santiago y que era liderada por un reo que está en prisión preventiva.

El jefe de la Bipe Antisecuestros Metropolitana, prefecto Hassel Barrientos, informó que se acreditaron los delitos de asociación criminal, infracción en ley de armas, infracción en ley de drogas y lavado de activos, “donde esta organización blanqueaba todos los recursos obtenidos a través de las distintas actividades ilícitas desarrolladas, principalmente relacionadas con el tráfico de drogas, el tráfico de armas y distintos hechos de violencia”.

A ello se suma que la banda reclutaba menores de edad, quienes se encargaban de “efectuar distintos hechos de violencia en esta lucha territorial permanente que mantienen con otras organizaciones criminales de la misma categoría, también lideradas por personas que están en prisión preventiva en la actualidad”.

La policía realizó 11 allanamientos en puntos de interés en distintas comunas, incautando droga, municiones pertenecientes a armas de puño, además de armas largas, armas categorizadas como armamento de guerra.

A ello se suman impresoras y timbres relacionados con la falsificación de documentos de distintos vehículos utilizados por esta organización.

También se registró una celda del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), donde se encontraba un interno que lideraba la organización.

El prefecto detalló que se logró la detención de 13 personas, incluidos dos menores de edad de 14 y 17 años, además de dos ciudadanos extranjeros.