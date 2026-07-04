Derrota de Enap ante tribunales: Empresa deberá reincoporar a trabajador despedido por viajar a México para el nacimiento de su hijo

El Juzgado de Letras del Trabajo de Magallanes acogió la demanda de tutela laboral de un operario y ordenó a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) reincorporarlo de inmediato, tras calificar su desvinculación como un acto discriminatorio grave.

Según lo informado por el Poder Judicial, la magistrada Claudia Ortiz Quinteros tomó la resolución tras acreditar que la compañía estatal no evaluó los antecedentes médicos ni las justificaciones del afectado, quien se encontraba con licencia en el extranjero por problemas de columna luego de viajar a México por el nacimiento de su hijo.

El fallo estableció que la firma petrolera incurrió en una diferencia arbitraria, ya que excluyó de los despidos a otros funcionarios apelando a razones humanitarias o errores de información, pero ignoró los descargos y correos electrónicos enviados por el demandante.

Según el tribunal, el trabajador debió retornar al país con reposo médico para evitar una causal de inasistencia injustificada tras vencer su permiso sin goce de sueldo, situación que la empresa no sopesó pese a la trayectoria del empleado.

La justicia determinó que ENAP Magallanes deberá pagar al afectado una remuneración mensual de $3.007.125 por todo el período en que permanezca fuera de sus funciones, además de una indemnización por daño moral que asciende a $10.000.000. En contraparte, la resolución judicial acogió una demanda reconvencional de la empresa, lo que faculta descontar un monto de $9.015.227 de la suma total que recibirá el trabajador.