Denunciante de diputado Durán (RN): “No denuncié antes porque tenía miedo y él me tenía súper amenazada”

Durante las últimas horas, se dio a conocer una denuncia de abuso sexual presentada por una expareja contra el diputado Jorge Durán (RN).

A pesar que la causa fue declarada como secreta por parte del Ministerio Público, fue la propia denunciante –Macarena Villablanca– quien realizó un punto de prensa para dar a conocer su versión.

En este, señaló que “vi lo que publicó Jorge y creo que por eso es válido salir a desmentir. Porque es súper injusto que él sí de su versión, cuando está inventando cosas que no son. Los políticos, al final, siempre terminan arreglándose entre ellos”.

Denunciante de Jorge Durán rompe el silencio

En cuanto a su relación, sostuvo que “yo le manejaba las redes sociales. Eran boletas de honorarios. Se suponía que desde enero, inicialmente, íbamos a hacer un contrato a través del Congreso“.

Respecto al día en el que habría ocurrido la agresión sexual, Villablanca relató que “yo a él le mencioné si es que no se comprometía a no volver a ir a agredirme a la cabaña en la que me estaba quedando, iba a llamar a Carabineros. Y él se adelantó y los llamó primero. Él fue el que llamó a Carabineros, cambiando la versión y tratando de dejarme a mi de mentirosa“.

“Él se adelantó a los hechos, porque yo le dije que si no se compromete en no volver a llamarme así, él llegó y entró a la cabaña en la que yo estaba”, añadió.

En esa misma línea, señaló que “yo me fui a vivir con él en diciembre. Él me lo propuso. Porque nos estábamos quedando siempre o en mi departamento o en su casa. Y no valía la pena seguir manteniendo dos hogares”.

“Él tenía actitudes violentas pero eran casuales. Él también está con un tratamiento de psiquiatra, está con medicamentos, estaba con una depresión declarada. Se la estaba tratando pero al mismo tiempo estaba bebiendo alcohol y eso es contraproducente para su tratamiento”, agregó.

Consultada sobre el momento en que presentó la acusación, recalcó que “yo no denuncié antes porque tenía miedo y él me tenía súper amenazada“.

“Desde antes que pasara esto, él siempre me dijo que yo era la polola de un diputado, que tenía que comportarme como tal, que tenía que tener cuidado con el contenido que subía, que no podía contar nada de sus negocios que tenía por abajo. Todo podía afectarle en su campaña y si es que yo lo hacía, me iba a acordar hasta el último día de él”, sentenció.