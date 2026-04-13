Denuncian ante Contraloría almuerzo de Presidente Kast con excompañeros en La Moneda: Gobierno señaló que responderá en “canales institucionales”

La acusación fue presentada por los parlamentarios Daniel Manouchehri (PS) y Daniella Cicardini (PS) ante el organismo contralor. Por su parte, la vocera de Gobierno, Mara Sedini, puntualizó que "vamos a usar los canales institucionales para poder responder".

El diputado Daniel Manouchehri (PS) y la senadora Daniella Cicardini (PS) denunciaron ante Contraloría un almuerzo organizado en La Moneda que incluyó al Presidente José Antonio Kast y a sus excompañeros de universidad.

La actividad se realizó el pasado 10 de abril en el palacio presidencial, y contó con un menú especial para los invitados.

Según lo informado por El Mercurio, los anfitriones del almuerzo -del que participaron aproximadamente 70 personas– fueron el Presidente Kast y su esposa María Pía Ariasola. El citado medio también indicó que el almuerzo fue “costeado por los anfitriones“.

Respecto a esta situación, el diputado Manouchehri sostuvo que “el Presidente puede juntarse con quien quiera en su vida privada. Lo que no puede hacer, es cargarle al Estado una celebración de excompañeros y usar la Casa de Gobierno como salón social”.

“Dijeron que no había plata para el ‘bencinazo’, pero hoy día tienen plata para las celebraciones del Presidente. Por eso denunciamos ante Contraloría. La Moneda no es un fundo“, añadió.

¿Celebración privada con dineros públicos?

El Presidente Kast debe entender que La Moneda no es su fundo.

Junto a @Dani_Cicardini denunciamos en Contraloría para que se investigue. pic.twitter.com/67L9TRsjAs — Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) April 13, 2026

Consultada este lunes la vocera de Gobierno, Mara Sedini, señaló que “como Gobierno vamos a respetar todas las instituciones, y es por eso que vamos a responder en tiempo y forma -como corresponde, dando todos los antecedentes necesarios- para responder a lo que se requiera y se nos pregunte. Vamos a usar los canales institucionales para poder responder“.